В Якутске вынесено почти 500 судебных приговоров водителям, повторно севшим за руль пьяными

В столице республики со дня ужесточения законодательства в отношении пьяных водителей мировыми судьями вынесено 473 приговора о привлечении нарушителей к уголовной ответственности, сообщает Госавтоинспекция Якутска.

13 граждан по решению суда были приговорены к реальному сроку лишения свободы, 15 человек — к лишению свободы условно. В отношении 57 водителей применены штрафные санкции в размере от 200 до 300 тысяч рублей, около 400 осужденным назначены обязательные работы от 100 до 300 часов. Кроме того, все правонарушители лишены права управления транспортными средствами сроком до 3 лет.

В прошлом году по вине водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, произошло 53 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 12 человек погибли и 70 получили различные травмы.

Напомним, с 1 июля 2015 года повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования стали уголовно наказуемыми деяниями.