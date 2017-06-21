В Якутске вновь зарегистрировано мошенничество с лже-сотрудником ГИБДД

На прошлой неделе жертвами мошенника, представлявшегося сотрудником Госавтоинспекции, стали сразу четыре сотрудника спортивно-оздоровительных комплексов. На этот раз обману подверглась владелица мини-гостиницы.

Предприниматель размещала рекламные объявления на интернет-сайтах. Вчера к ней поступил звонок от уже активизировавшегося лже-сотрудника Госавтоинспекции.

Злоумышленник пояснил, что ему срочно необходимо разместить иногороднюю комиссию и поэтому он намерен арендовать все пять номеров мини-гостиницы. Затем он пригласил ее в управление ГИБДД, чтобы заключить договор и внести оплату.

Через некоторое время, когда женщина была в пути к месту встречи, мошенник вновь позвонил и попросил, чтобы та пополнила баланс двух номеров сотовых телефонов, якобы принадлежащих членам комиссии. Он доверительно ей пояснил, что хочет сделать приятный сюрприз проверяющим.

В итоге потерпевшая перечислила на счета сотовых телефонов 10 000 рублей, по 5 000 на каждый. Конечно же, в ГИБДД она не нашла желающих арендовать мини-гостиницу.

По данному факту ведется процессуальная проверка, сообщает пресс-служба МВД республики.