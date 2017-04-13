В Якутске три подростка сломали позвоночники при прыжке на батутах

В республиканскую больницу №1 обратились трое несовершеннолетних лиц в возрасте 9, 10 и 14 лет, которым поставлен диагноз – компрессионный перелом позвонков. Школьники сообщили, что получили травмы во время прыжков на батуте в батутном центре «Невесомость».

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления, сообщает пресс-служба следственного комитета.