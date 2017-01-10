В Якутске устанавливают обстоятельства гибели мужчины при пожаре в частном гараже

Тело мужчины, 1961 года рождения, было обнаружено на месте тушения пожара в гараже частного домовладения, расположенного по улице Мицкевича в столице. Следственный отдел по городу Якутску проводит процессуальную проверку по факту.

Сообщение о происшествии поступило в следственные органы Якутии ночью 10 января 2017 года. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователя Следственного комитета, сотрудников полиции, следователя-криминалиста.

В ходе осмотра установлено, что возгорание произошло в гараже. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

В настоящее время для установления причины смерти хозяина гаража назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится ряд иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.