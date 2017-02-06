В Якутске горели кооперативные гаражи

16 гаражей на улице Рыдзинского города Якутска оказались во власти огня 5 февраля.

В 02.17. на пульт «01» столицы поступило сообщение о пожаре в кооперативных гаражах. К прибытию первых пожарно-спасательных подразделений из- под кровли был виден дым. В результате пожара повреждена кровля и частично внутри 16-ти гаражей на площади 192кв.м., а также 4 автомашины «Ssang Yong Тайра», «Renault Sandero», «Toyota Corolla Axio» и «Toyota Corolla Spacio» на общей площади 9 кв.м.

Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Спасено 2 строения и 4 единицы техники. В тушение пожара были задействованы 33 человека личного состава и 7 единиц техники, сообщили в МЧС Якутии.