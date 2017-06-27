В Якутске произошло ДТП с разливом топлива

Вчера в 16 часов 20 минут в дежурную часть Госавтоинспекции Якутска поступило сообщение о том, что напротив дома №9 по улице Кирова произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем.

Установлено, что 33-летний водитель грузовой автомашины марки Hyundai HD72, следуя по правой полосе улицы Ярославского в направлении улицы Кирова, не выдержал безопасный боковой интервал при перестроении, в результате чего совершил столкновение с проезжавшей рядом автомашиной Toyota Camry.

Со слов водителя Hyundai, он не заметил рядом едущий автомобиль. Водитель Toyota же пояснил, что грузовик начал перестроение на его полосу резко и неожиданно, из-за чего он не успел среагировать.

Удар пришелся в топливный бак Hyundai HD72, после чего произошел разлив топлива на проезжую часть. В результате ДТП никто не пострадал, оба водителя находились в трезвом состоянии.

Инспекторами ДПС в отношении водителя грузовика составлен административный материал по статье «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги».