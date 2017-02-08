В Якутске произошли два пожара

По информации МЧС Якутии, за прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали два пожара в Якутске.

Предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки произошел пожар в частном жилом доме на ул. 8 Марта в Якутске. Огнем повреждены внутри пристроя стены, потолочное перекрытие, полы и мебель на общей площади 50 кв.м. Ущерб устанавливается. Пожарные спасли частный дом.

Вечером 7 февраля на ул. Лизы Чайкиной в столице загорелся частный новостроящийся дом. «Строение шлакоблочное, третий мансардный этаж деревянный. В результате пожара мансардный этаж сгорел по всей площади. Пострадавших нет. На данный момент пожар оперативно ликвидирован. Всего на пожар были привлечены 25человек и 8 единиц техники, из них от МЧС 17 человек личного состава и 5 единиц техники», — сообщили в пресс-службе МЧС Якутии.