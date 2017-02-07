В Якутске при пожаре погибли люди

В Якутске при пожаре в заброшенном строении погибли люди, об этом сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

Ночью 7 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС от диспетчера службы «01» города Якутска поступило сообщение о пожаре в заброшенном строении на ул. 2-я Пристанская.

К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения – через шесть минут после поступления вызова строение горело по всей площади открытым огнем.

Огнем повреждено 56 кв.м строения. Есть пострадавшие.

В настоящее время пожар ликвидирован. Всего на месте пожара было задействовано 26 человек и 7 единиц техники.