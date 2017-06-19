В Якутске по вине пьяного водителя произошло ДТП

Вчера в 13:20 на 10 километре Намского тракта 38-летний водитель Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовой автомашиной Nissan Atlas, которая от удара съехала в кювет.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи с различными переломами госпитализировала виновника ДТП и женщину, сидевшую на переднем пассажирском сидении его автомобиля. Водителю и пассажиру Nissan медицинские работники, выявив ушибы и ссадины, назначили амбулаторное лечение.

В ходе разбирательств выяснилось, что водитель Toyota находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал недопустимый к управлению результат – 0,82 мг/л. Кроме того, при проверке по административной базе ГИБДД выяснилось, что он не имеет права управления транспортными средствами.

«Всего за минувшие выходные дни инспекторами ДПС в Якутске выявлено и отстранено от управления более 20 водителей, допустивших вождение в состоянии опьянения, три из которых сели за руль пьяными повторно», – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Якутска.