В Якутске из окна дома выпал трехлетний ребенок

В воскресенье трехлетний мальчик, ненадолго оставшись в комнате квартиры без присмотра взрослых, поднялся на подоконник открытого окна и выпал с высоты третьего этажа. Об этом сообщает Следственный комитет по Якутии.

Прибывшие медики констатировали у ребенка кататравму, закрытые переломы ребер и правого бедра. Мальчика доставили в Центр охраны материнства и детства, где врачи оказывают ему необходимую помощь. В настоящее время его состояние расценивается как стабильное.

Родители ребенка пояснили, что открыли окно в связи с высокой температурой наружного воздуха.

Следственный комитет рассматривает возможность возбуждения дела по случившейся трагедии.