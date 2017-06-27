В Якутске иномарка сбила двух детей на пешеходном переходе

ДТП с участием несовершеннолетних произошло вчера в девять часов утра. На пешеходном переходе, расположенного напротив дома №2 по улице Богатырева, 51-летний водитель автомашины Nissan Juke на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух девочек 10 и 11 лет, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В больнице выяснилось, что 11-летний ребенок в результате ДТП получил ушиб мягких тканей левого плеча, левой поясничной области. Второй ребенок травм не получил.

Со слов водителя автомобиля следует, что после остановки на красный сигнал светофора он не заметил, как машина покатилась вперед, в результате чего наехал на двух девочек, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

У водителя признаков опьянения не выявлено.