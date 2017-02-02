В Якутске горят частные гаражи

В республике за сутки произошло 5 пожаров, из них три зафиксированы в столице и в частных гаражах.

На 13 км. Намского тракта в СОТ «Россиянин» сгорел частный гараж, также частично поврежден огнём 2-ой этаж дома. По предварительной версии, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

На Хатын — Юряхском шоссе на 1-ой дамбе произошел пожар в частном гараже. Вызов о пожаре поступил на пульт «01» в 10.16, на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений из гаража шел дым. Огнем повреждены гараж внутри по всей площади, также автомашина «Нива» полностью и частично моторный отсек автомашины «Nissan-Tino» на площади 1,5 кв.м. По предварительной версии, пожар произошел из-за аварийного процесса электрооборудования в моторном отсеке автомашины «Nissan-Tino».

При пожаре на ул. Автодорожная повреждена кровля на площади 3 кв.м. Возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при огневых работах. Ущерба нет. Спасено три автомашины.