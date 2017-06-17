В Якутии жертвами водной стихии стали трое детей

Следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) устанавливают обстоятельства гибели трех несовершеннолетних, тела которых обнаружены в водоемах в Таттинском районе и городе Якутске.

16 июня около 15 часов в реке Татте в селе Ытык-Кюель Таттинского улуса обнаружены тела двух мальчиков – братьев 6 и 8 лет.

Вечером, около 18 часов, в озере, расположенном в районе Сергелляхского шоссе города Якутска, найдено тело 17-летнего воспитанника реабилитационного центра для инвалидов.

По предварительным данным, юноша погиб при купании в необорудованном месте водоема, дети погибли в результате несчастного случая из-за утопления в реке.

По данным фактам следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) начато проведение процессуальных проверок. Назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся иные необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.