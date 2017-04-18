В Якутии за сутки произошло четыре пожара

За прошедшие сутки в Якутии поступило четыре вызова в пожарную службу. Горели частные дома, резервуар с водой, строительные леса.

В ночь с 16 по 17 апреля в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном строении на улице Славянская микрорайона Марха города Якутска. К моменту прибытия подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение по площади 8 кв.м. Причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Утром в 06.55 поступило сообщение о возгорании резервуара с водой на улице Набережная села Чапчылган Амгинского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через пять минут – горело строение. В результате пожара огнем повреждена обшивка резервуара на площади 45 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

В 12.11 поступил вызов о пожаре в строительном балке на улице Лермонтова города Якутска. К моменту их прибытия горел балок. Общая площадь пожара – 18 кв.м. Причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации нагревательных приборов.

В 20.40 объявили о пожаре в частном доме на улице Пролетарская города Ленска. Через пять минут к месту вызова прибыло пожарное подразделение, к моменту их прибытия горела кровля открытым огнем. В результате пожара дом поврежден по всей площади. Общая площадь пожара – 35 кв.м.