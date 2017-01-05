В Якутии за сутки горели производственное и техническое строения

За прошедшие сутки, 4 января, на территории республики зарегистрировано два случая техногенных пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

4 января в 06.03 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном здании производственного назначения на Окружном шоссе г. Якутска. Прибывшие пожарные не допустили распространения пламени и спасли здание. Огнем повреждены стена и фурнитура в здании на общей площади 25 кв.м. По предварительной версии, возгорание произошло вследствие короткого замыкания электропроводки. В тушении пожара были задействованы 32 человека личного состава и 6 единиц техники.

В строении технического назначения в квартале Энергетиков г. Нюрбы утром 4 января вспыхнул пожар. От огня пострадали стены и потолочное перекрытие на площади 4 кв.м. Причина, виновник и ущерб происшествия устанавливаются.