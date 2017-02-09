В Якутии впервые вынесли приговор по уголовному делу за неуплату алиментов

Теперь Федеральный закон предусматривает, что в случае, если после назначения административного наказания за неуплату алиментов должник продолжает уклоняться, он будет привлечен к уголовной ответственности. В этом убедилась мать-кукушка из Ленского района.

В конце января суд в особом порядке рассмотрел материалы уголовного дела в отношении гражданки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».

Ранее, 14 октября 2015 года, в Ленском районным отделе судебных приставов на основании исполнительного листа было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов с гражданки в пользу несовершеннолетней дочери в размере 1/4 заработка и (или) иного дохода ежемесячно, начиная с 18.05.2015 года, до совершеннолетия ребенка.

Мать, зная об этом, не имела намерений исполнять свои обязательства, сообщила пресс-служба УФССП по республике.

Многочисленные попытки судебного пристава-исполнителя призвать к ответственности за собственное чадо не увенчались успехом, для «кукушки» алкоголь в веселой компании стал ближе, чем собственный ребенок. В эти «счастливые» моменты судьба дочери ее не интересовала, да и в целом она о ребенке не вспоминала.

В связи с чем, гражданка была привлечена в июле 2016 года к административной ответственности в виде 100 часов обязательных работ в местной управляющей компании. Но и это не сподвигло гражданку вспомнить о собственном чаде, после отработки обязательных работ она вернулась к своему разгульному образу жизни, в Центр занятости населения не обращалась, никаких мер по трудоустройству не предпринимала.

В результате неуплаты средств на содержание дочери образовалась задолженность по алиментам в размере более 167 000 рублей и сумма долга росла ежедневно.

В этой связи, в январе 2017 года Управлением было возбуждено уголовное дело. В ходе судебного заседания мировой судья признал вину гражданки полностью и назначил ей наказание в виде исправительных работ с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства ежемесячно на срок 5 месяцев. Также, руководствуясь ст. 73 УК РФ, суд счел назначенное наказание условным с испытательным сроком на 6 месяцев, в течение которого осужденная должна своим поведением доказать свое исправление, пройти курс лечения от алкоголизма и трудоустроиться в течение 3 месяцев.