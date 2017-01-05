В Якутии возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников ГИБДД

Следственным отелом по Олекминскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия и угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Следствием установлено, что ночью 2 января 2017 года на обочине дороги возле кафе «Магнит» в городе Олекминске водитель автомашины «Тойота-Королла» в состоянии алкогольного опьянения проигнорировал законные требования инспектора ДПС о предъявлении документов на транспортное средство.

Водитель умышленно начал движение автомобиля, проехав около 100 метров, при этом инспектор ДПС держался за дверь автомашины. Через некоторое время сотрудник полиции отпустил дверь и упал на обочину проезжей части.

Второй сотрудник ГИБДД, пытаясь пресечь противоправные действия нарушителя, на служебном автомобиле «Лада» начал его преследование. На требования об остановке водитель не реагировал и предпринял попытку скрыться от стражей порядка.

Как установлено следствием, во время движения подозреваемый не справился с управлением и автомобиль развернуло. Инспектор ГИБДД, выбежав из служебного автомобиля, открыл дверь со стороны водителя и попытался вынуть ключ из замка зажигания, однако мужчина оказал сопротивление и начал движение транспортного средства. Полицейский успел встать на порог автомобиля и схватиться руками за дверь.

Таким образом водитель проследовал около полутора километров. Доехав до своего дома, подозреваемый забежал внутрь, схватил кухонный нож, с которым выбежал на улицу и начал размахивать им перед сотрудником ГИБДД.

Преступные действия злоумышленника пресекли выбежавшие за ним родственники – отец, мать и гражданская супруга.

Мужчина был задержан и доставлен в полицию. Здоровью сотрудников автоинспекции вред не причинен.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщили в региональном управлении Следкома России.