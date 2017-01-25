В Якутии возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней

Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего ранее не судимого жителя Алданского района по признакам преступления, предусмотренного статьей «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».

По данным следствия, в январе 2014 года злоумышленник в отсутствие дома своей сожительницы совершил изнасилование ее 10-летней дочери.

О произошедшем мать девочки узнала лишь два года спустя, когда после бытового конфликта женщина рассталась с сожителем. Девочка рассказала матери о преступных действиях отчима, и женщина обратилась к правоохранителям.

Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следователи уже располагают данными, подтверждающими показания потерпевшей, и готовят материалы в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Следственное управление призывает жителей республик не быть равнодушными к детской беде. Если вам стали известны факты жестокого обращения с малышами, совершения в отношении детей преступлений насильственного характера, незамедлительно сообщайте об этом в правоохранительные органы.

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