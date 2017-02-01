В Якутии снова горят гаражи и автотехника

В МЧС за сутки зафиксировано три пожара: горели частные гаражи и техника.

В Якутске поступило сообщение о возгорании в частном гараже на переулке 2-я Академическая. Через семь минут пожарные прибыли к месту вызова — был виден открытый огонь. В результате пожара повреждены: потолочное перекрытие, стена и кровля гаража на площади 35 кв.м и один автомобиль. Общая площадь пожара — 40 кв.м. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Пожарные спасли частный гараж и 5 единиц техники.

На пульт службы «01» Оймяконского района поступило сообщение о пожаре в частном автомобиле «УАЗ» на ул. Андрианова п. Усть-Нера. Через восемь минут пожарные подразделения прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия из салона автомобиля шел густой дым. В результате пожара автомобиль поврежден на площади 2 кв.м. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

В Томпонском районе произошел пожар в частном гараже на ул. Коммунальная п. Крест-Хальджай. Гараж и две единицы техники сгорели полностью, несмотря на усилия пожарных. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.