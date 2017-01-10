В Якутии произошло три пожара

В республике за 9 января произошло три пожара.

Два пожара зафиксированы в городе Ленске. Загорелась частная автомашина «Москвич» на ул.Сунтарская. Пожар тушили шестеро пожарных, прибывших по сигналу. Машина была повреждена огнем на площади 3 кв.м. Причина, виновник и ущерб происшествия устанавливаются.

В одной из квартир двухэтажного жилого дома Ленска произошло возгорание в ванной комнате. Прибывшие пожарные не допустили распространения пламени и спасли жилой дом. Огнем была повреждена стена в ванной комнате на площади 1,5 кв.м.

В Якутске потушен пожар в кооперативных гаражах на ул.Дзержинского. Была повреждена кровля одного гаражного бокса на площади 24 кв.м. По предварительной версии, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки в боксе. В тушении пожара были задействованы 24 человека личного состава и 7 единиц техники.