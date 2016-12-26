В Якутии произошло пять пожаров

За прошедшие сутки, 25 декабря, в республике произошло пять пожаров – горели частные гаражи и жилые дома.

В Якутске в строящемся здании на ул. Ларионова сгорели стройматериалы на площади 600 кв.м. Подоспевшие огнеборцы пожар ликвидировали. Предположительно, причиной пожара явилось короткое замыкание силового кабеля.

В городе Алдане загорелись частные гаражи на ул. 50 лет ВЛКСМ. Через шесть минут пожарные прибыли к месту вызова — из гаражей шел дым. Огонь успел повредить кровли трех гаражей и четыре единицы техники. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

В селе Сосновка Вилюйского района сгорели гараж и автомобиль из-за короткого замыкания электропроводки.

В Якутске поступило сообщение о пожаре в частном доме с пристроенными строениями на ул. Солдатова. Через восемь минут подразделения прибыли к месту вызова — горела кровля дома. Огонь уничтожил жилое помещение и кровлю дома на площади 55 кв.м, пристрой на площади 40 кв.м. и автомобиль «Suzuki Escudo» на площади 5 кв.м. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового котла.

В Якутске на ул. Лермонтова огнем повреждена завалинка дома на площади 0,5 кв.м. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки под завалинкой. Пожарные спасли дом.