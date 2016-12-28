В Якутии произошло 6 пожаров

За прошедшие сутки, 27 декабря, в Якутии произошло шесть пожаров. Сгорели охотничья изба, два гаража с техникой. Пожарные спасли два жилых дома и техническое строение.

В Кобяйском районе поступило заявление о пожаре в охотничьей избе на участке «Сиирээки» в 25 километрах от села Ситта. Изба сгорела дотла, причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливаются. Ранее вызов на «01» о данном пожаре не поступал. Пожарные подразделения не привлекались.

В Якутске на ул. 50 лет Советской Армии сгорели гараж и автомобиль «Toyota RAV4». В селе Техтюр Мегино-Кангаласского улуса вместе с гаражом огонь уничтожил автомобиль «Toyota Corolla Spacio» и трактор «XINGTAI-220» по всей площади. По предварительной версии, оба пожара произошли из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В Нерюнгри огнеборцы остановили возгорание в жилом доме. Поврежден пол на площади 1 кв.м. Было эвакуировано 6 человек, спасен дом.

В Мирном поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Ленинградская. Через пять минут пожарные подразделения прибыли к месту вызова — было сильное задымление. Огнем повреждено помещение общего пользования на общей площади 25 кв.м. Эвакуировано 10 человек и спасен дом.