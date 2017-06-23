В Якутии по факту гибели в ДТП сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту гибели сотрудника ГИБДД.

Утром 21 июня на участке федеральной автомобильной дороги «Вилюй» в районе 1011 километра произошло столкновение автомобилей Toyota Land Cruiser и УАЗ. Последний принадлежал ДПС ОГИБДД ОМВД России по Сунтарскому району.

Патрульной машиной управлял 27-летний лейтенант полиции, который находился при исполнении своих должностных обязанностей.

В ходе дорожно-транспортного происшествия произошло опрокидывание УАЗа, и сотрудника ГИБДД выбросило из салона автомобиля. Полицейский получил сильные ранения и погиб. Второй участник ДТП, 27-летний мужчина, не пострадал.

В настоящее время в рамках расследования проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертные исследования.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщила ЯСИА старший помощник руководителя СУ СК РФ по Якутии по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.