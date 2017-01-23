В Якутии педофил надолго отправился за решетку

Суд вынес приговор 48-летнему жителю Сунтарского района. Мужчина признан виновным в совершении двух эпизодов и попытке насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста.

Следствием и судом установлено, что летом 2014 года в ночное время подсудимый в состоянии алкогольного опьянения, заведомо зная об 11-летнем возрасте дочери его сожительницы, совершил преступление против половой неприкосновенности девочки.

Используя ее зависимое положение и беспомощное состояние в силу малолетнего возраста, преступник зашел к ней в комнату и, оказывая на нее психологическое воздействие, подавил сопротивление малолетней, которая отталкивала его руками от себя и пыталась обратить внимания младших братьев и сестры своим громким плачем, совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Аналогичное преступление мужчина совершил летом 2015 года, когда девочке исполнилось 12 лет.

Очередную попытку совершить преступление мужчина предпринял 30 января 2016 года. В утреннее время в состоянии алкогольного опьянения, применяя физическое насилие, против ее воли пытался совершить в отношении девочки действия сексуального характера. В это время в помещение комнаты вошла мать малолетней потерпевшей, и уличенный злоумышленник прекратил свои преступные действия.

Следователи установили, что мужчина в прошлом был неоднократно судимым, на иждивении имел 7 несовершеннолетних детей, не имел постоянного места работы.

Несмотря на полное непризнание вины подсудимым, следователями собрано достаточное количество доказательств виновности обвиняемого, которые легли в основу обвинительного приговора.

Приговором суда подсудимый признан виновным и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.