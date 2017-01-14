В Якутии горели здания и автомобиль

На территории Якутии произошло несколько техногенных пожаров.

В Якутске 12 января в 22:51 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в каркасно-щитовом здании на ул. Орджоникидзе. В результате пожара огнем были повреждены кровля и стена здания на общей площади 15 кв.м. По предварительной версии, пожар произошел вследствие короткого замыкания электропроводки. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 18 человек личного состава и 3 единицы техники.

В Нерюнгри 12 января в 23:53 поступило сообщение о пожаре в стояночном боксе на ул. Северная. В результате пожара огнем были повреждены кровля и потолочное перекрытие бокса, а также несколько автомашин. В тушении пожара были задействованы 36 человек личного состава и 8 единиц техники.

13 января в 13:55 в Якутске поступило сообщение о пожаре в частной автомашине на ул. Покровская. В результате пожара огнем были повреждены моторный отсек и салон автомашины на площади 3 кв.м. По предварительной версии, пожар произошел вследствие короткого замыкания электропроводки.

В с. Делюкю Верхневилюйского района 13 января в 22:40 поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Октябрьская. В результате пожара дом был поврежден огнем по всей площади. В тушении пожара были задействованы 9 человек личного состава и 2 единицы техники.