В Якутии горели машины, баня и гараж

В Якутии за прошедшие сутки произошло несколько техногенных пожаров.

В Ленском районе 6 января в 05:11 на пульт «01» поступило сообщение о том, что на 17-м километре автодороги Ленск – Мирный загорелась автомашина КАМАЗ. Прибывшие пожарные не допустили распространение пламени и спасли автомашину. В результате пожара огнем была повреждена кабина машины на площади 8 квадратных метров. Причина, виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники.

В селе Октемцы Хангаласского в 08.36 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частной бане на ул. Ярославского. В результате пожара огнем была повреждена баня на площади 12 квадратных метров. По предварительной версии, пожар произошел вследствие нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. В тушении пожара были задействованы 6 человек личного состава и 1 единица техники.

В Петропавловске в Усть-Майском районе в 11:00 поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Прокопьева. Прибывшие пожарные не допустили распространение пламени и спасли гараж. В результате пожара огнем была повреждена стоявшая в гараже автомашина УАЗ на площади 6 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

В Якутск в 15:42 поступило сообщение о пожаре в частной автомашине «Тойота» на ул. Курашова. В результате пожара огнем были повреждены салон и кузов машины. По предварительной версии, пожар произошел вследствие короткого замыкания электропроводки. В тушении пожара были задействованы 6 человек личного состава и 1 единица техники.