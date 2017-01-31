В Якутии горели гаражи, курятник и жилой дом

За сутки в республике произошло четыре пожара.

На пульт службы «01» 30 января в 01.34. поступило сообщение о пожаре на ул. Магистральная в поселке Нижний Куранах Алданского района. К моменту прибытия огнеборцев – через пять минуты после поступления вызова о пожаре, горела кровля частных гаражей. Огнем повреждены два гаража, автомобиль «Nissan Note» на общей площади 48 кв. м., а также кровля пяти гаражей на общей площади 52 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасены расположенный рядом жилой дом, магазин и 4 автомобиля.

В г. Ленске Ленского района частный гараж сгорел внутри на площади 8 кв.м. Предположительно, причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательного прибора. Предполагаемый виновник — хозяин. Ущерб устанавливается. Пожарные спасли частный гараж и автомобиль.

В частном курятнике на ул. Байкалова в п. Алмазный Мирнинского района произошло возгорание. К прибытию огнеборцев — через две минуты после вызова, горело строение. Огнем повреждены стены в курятнике на площади 4 кв.м. Причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

В с. Намцы Намского сгорел частный дом с пристроем и террасой дотла. Предположительно, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.