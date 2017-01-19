В Якутии главный бухгалтер ответит перед законом за неисполнение судебного решения

В марте прошлого года в Нюрбинском РОСП УФССП по РС (Я) на основании решения Якутского городского суда было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в размере 182 тысяч рублей в пользу Центра финансового содействия «Аргыскредит».

Судебным приставом было направлено постановление об удержании с заработной платы по месту работы должника, где он является должностным лицом, а именно главным бухгалтером организации. В связи с тем, что денежные средства не поступали, была проверена бухгалтерия. Установлено, что постановление об удержании с заработной платы поступило, однако решение суда с требованиями судебного пристава не исполняются.

Должник, являясь главным бухгалтером, лицом, наделённым организационно-распорядительными функциями, умышленно отказалась от исполнения решения суда. Она своевременно не удерживала и не перечисляла задолженность со своей заработной платы в счет погашения долга.

Таким образом, своими действиями должница совершила преступление, предусмотренное статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации – злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения, а также воспрепятствование его исполнению.

Принимая во внимание, то что имеются достаточные данные, указывающие на признаки состава преступления, дознавателем Нюрбинского районного отдела судебных приставов возбуждено уголовное дело.