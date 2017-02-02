В Якутии бывшего директора банка приговорили к условному сроку за выдачу невозвратного кредита

В декабре 2016 года Якутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего директора регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Александра Кирова, злоупотребившего полномочиями. На днях Верховный суд республики оставил решение без изменения.

Управление ФСБ России по Республике Саха (Якутия) сообщает, что Александр Киров, будучи директором Якутского филиала Россельхозбанка, злоупотребил полномочиями вопреки законным интересам государственного банка путем выдачи заведомо невозвратного кредита в размере 85 млн рублей индивидуальному предпринимателю. Приговором Якутского горсуда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с лишением права занимать должности, наделенные организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в коммерческих организациях на 3 года.

Уголовные дела по ч. 1, ч. 2 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) в отношении Кирова были возбуждены в 2015 и 2016 годах. Преступная деятельность бывшего директора финансово-кредитной организации задокументирована в результате проведенных региональным УФСБ следственно-оперативных мероприятий.

24 января текущего года по итогам рассмотрения Верховным судом Якутии жалобы стороны защиты приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу. Причиненный преступными действиями Кирова ущерб банку будет возмещен на основании гражданского иска ОАО «Россельхозбанк».