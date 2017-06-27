В Усть-Янском улусе мужчина осужден за убийство матери

Житель Усть-Янского улуса признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Он убил свою мать и получил наказание в виде пяти лет колонии.

Установлено, что в декабре 2016 года в ходе распития спиртных напитков в одной из квартир поселка Депутатский между сыном и его матерью возник конфликт, в ходе которого подсудимый нанес многократные удары кулаками и ногами по ее телу. Затем, взяв ее за волосы и затащив в ванную комнату, он нанес ей около десятка ударов шваброй по различным частям тела.

В результате полученных повреждений в виде множественных травм головы и иных частей тела потерпевшая скончалась.

Подсудимый свою вину в инкриминируемом преступлении признал полностью. Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.