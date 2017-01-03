В поселке Жатай подросток украл драгоценности на 30 тысяч рублей

В поселке Жатай раскрыта кража ювелирных изделий. В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что из ее квартиры пропали ювелирные украшения на сумму 30000 рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что накануне дочь потерпевшей собрала в квартире компанию друзей. Когда девушка отвлеклась, злоумышленник похитил из тумбочки золотые изделия: две золотые цепочки и один браслет. Пропажу через некоторое время обнаружила мать подростка.

По подозрению в краже был задержан 16-летний уроженец Жатая, ранее не судим. Похищенное он сбыл в ломбарде за 16 000 рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).