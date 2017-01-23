В поселке Белькачи Усть-Майского района сгорела дизельная электростанция

Утром 23 января в поселке Белькачи Усть-Майского района произошел пожар в здании дизельной электростанции (ДЭС). Повреждено здание, в котором находилось 3 дизель-генератора. Вызов о данном пожаре на пульт службы «01» не поступал, сообщили в МЧС Якутии.

В МЧС республики сигнал поступил от диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Усть-Майский район».

В населенном пункте Белькачи имеется котельная, которая работает на резервном источнике питания. Запас топлива составляет более 10 суток. Котельная отапливает 19 жилых домов, в которых проживает 60 человек, и 3 социально значимых объекта, в остальных 33 жилых домах имеется печное отопление. Теплоснабжение подается на все социально значимые объекты и жилой сектор без ограничения.

В администрации поселка Усть-Мая проводится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будут приняты решения по ликвидации последствий пожара на дизельной электростанции.

Специалисты ОАО «Сахаэнерго» и администрации п.Белькачи проводят информирование и оповещение населения путем подворового обхода.

В Белькачи имеется 1 резервный генератор, в данное время решается вопрос об его отогреве и подключении. Из районного центра производится доставка щита управления и кабеля для подключения дизель-генераторов.

Также 23 января из Якутска в Белькачи запланирован вылет вертолета Ми-8 одной из якутских авиакомпаний по заказу ОАО «Якутскэнерго» с бригадой специалистов и дизельной электростанцией на 120 кВт.

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) развернут оперативный штаб. Ситуация находится на контроле.