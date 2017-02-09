В Нюрбинском улусе из снежного плена спасли трех путников

В Нюрбинский пожарно-спасательный гарнизон в ночь на 8 февраля поступил звонок о том, что в местности «Заячьи острова» в 15 километрах от села Киров сломался «КамАЗ».

Машину водитель и два рабочих бросили и пошли пешком в сторону Кирова, несмотря на то, что дорога полностью была заметена снегом.

После поступления сигнала к месту происшествия была направлена оперативная группа, в которую вошли спасатели Службы спасения Якутии, пожарные МПЧ №6 села Хатынг-Сысы, глава Таркаинского наслега и местный житель. Для поиска людей, попавших в беду, группа выехала на автомашине «УАЗ» и снегоходе «Буран».

После непродолжительных поисков в труднодоступной местности мужчины были обнаружены. Спасатели напоили их горячим чаем и в 3.05 ночи доставили в поселок Хатынг-Сасы Нюрбинского района. Жалоб на здоровье они не высказывали, сообщили в Службе спасения республики.