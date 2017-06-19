Нюрбинский филиал «Почты России» передал пенсионерке вскрытый конверт

Прокуратура Нюрбинского района провела проверку в местном филиале «Почты России» по обращению пенсионерки, которая пожаловалась, что ей передали ее личную почту в открытом виде. По результатам проверки доводы пенсионерки нашли свое подтверждение.

Установлено, что оператором доставочного центра районного филиала «Почты России» передан почтовый конверт, адресованный заявительнице с нарушением его целостности, что является нарушением требований Федерального закона «О почтовой связи», согласно которым операторы почтовой связи обязаны обеспечить право каждого гражданина на тайну связи и переписки, а также обеспечить сохранность почтовых отправлений.

«Осмотр и вскрытие почтовых отправлений, осмотр их вложений, а также иные ограничения тайны связи допускаются только на основании судебного решения», – говорится в сообщении прокуратуры.

Прокурором района в адрес начальника Нюрбинского филиала «Почты России» внесено представление. Заявительнице принесены извинения, приняты меры по недопущению аналогичных нарушений впредь, виновному лицу объявлено устное замечание.