В Нерюнгринском районе из квартир в аварийном доме вынесли все имущество

В отдел полиции Нерюнгринского района поступило заявление 43-летней жительницы п. Чульман о квартирной краже. Прибывшим на место преступления сотрудникам полиции женщина пояснила, что, вернувшись домой из поездки, она увидела взломанную входную дверь. Общий материальный ущерб составил 600 000 рублей.

Выяснилось, что из её квартиры была похищена вся мебель и бытовая техника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых. Ими оказались уроженцы Нерюнгринского района 26 и 28 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

Установлено, что задержанные ранее производили ремонт одной из квартир данного дома. В ходе производства работ они узнали, что жилой дом признан аварийным и многие жильцы уже съехали. Злоумышленники решили совершить кражи, воспользовавшись отсутствием хозяев в двух квартирах. В первой они взломали дверной замок отверткой, а во вторую проникли, разбив форточку. В течение 3-4 дней они перевозили похищенное имущество к себе, распределив «добычу» поровну. Злоумышленники «обчистили» жилища основательно: начиная от посуды, заканчивая мебелью, также домушники похитили гладкоствольное ружье.

Похищенное у молодых людей изъято. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия).