В Момском улусе спасли девятерых путников

На дорогах Момского улуса из-за погодных условий сложилась сложная ситуация. В местности «Тыаллаах» дорогу замело снегом, на речках Тихон и Тарын Урэх образовались наледи.

27 декабря в 02.00 из села Чумпу-Кытыл в сторону села Хонуу выехали 5 легковых автомашин — 2 Тойоты-Филдер, 2 УАЗа, 1 Киа-Бонго. По дороге колонна пропала.

Диспетчер ЕДДС сообщил об этом в 10.35 часов в противопожарную службу района.

После совместной отработки полученного сообщения руководство ОГПС приняло решение о выезде на поиски пропавших.

Оперативная группа в составе 3 человек выехала на вездеходной технике марки ГАЗ «Сивер». В 15.00 потерпевших обнаружили в 52 км.от села Хонуу в местности «Тыаллаах».

В результате аварийно-спасательных работ все потерпевшие, 9 человек в пяти автомашинах, в 22.20 доставлены в село Хонуу, состояние здоровья потерпевших удовлетворительное.

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