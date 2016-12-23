В Момском районе замерзающих пассажиров сломавшегося УАЗа спасли пожарные

Утром 23 декабря в ПСЧ ПЧ-1 по охране с. Хону поступило телефонное сообщение о пропаже автомобиля «УАЗ-фургон» с шестью пассажирами. Машина утром 22 декабря выехала из села Чумпу-Кытыл в село Соболох.

Расстояние между населенными пунктами составляет 150 км. В поселок люди не прибыли и на связь не выходили. После получения информации руководством ОГПС было принято решение о выезде оперативной группы в составе 4 человек.

Они выехали в 11. 45 на вездеходной технике марки ГАЗ Сивер. В 13.50 от оперативной группы через спутниковую связь было получено сообщение об обнаружении автомашины. Пассажиров в ней не было, заглохший автомобиль стоял в наледи реки Тихон, что в 52 км от села Хону.

Позже потерпевшие, 5 мужчин и 2 женщины, были обнаружены на участке коневодов в 5 км от сломавшегося авто. Их доставили в село Соболох, состояние здоровья людей было удовлетворительным, от госпитализации они отказались.

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