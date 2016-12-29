В Мирном горели дачи

В Якутии за прошедшие сутки произошло 4 пожара, сообщили в МЧС.

В Мирном горели частные дачи на шоссе 50 лет Октября. Одна дача сгорела дотла, еще в одной даче огнем была повреждена веранда на площади 6 кв.м. Причина, виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава и 3 единицы техники.

Две квартиры были повреждены пожаром в четырехквартирном доме п.Кысыл-Сыр Вилюйского района. Сообщение о пожаре поступило 28 декабря в 03.49. Прибывшие пожарные не допустили распространения пламени и спасли дом от уничтожения огнем, были эвакуированы 4 человека. В результате пожара огнем были повреждены стены и потолочные перекрытия в двух квартирах, а также кровля дома на общей площади 72 кв.м. Причина, виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 18 человек личного состава и 4 единицы техники.

В Якутске произошел пожар в кооперативных гаражах на ул.Кальвица. Подоспевшие пожарные спасли гаражи от уничтожения огнем. Было повреждено имущество в одном из гаражей на площади 4 кв.м. По предварительной версии, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

В Чурапчинском районе добровольная пожарная команда из малочисленной пожарной части спасли частный гараж на участке Бэрэ на ул.Макарова. Огнем были повреждены стены и потолочное перекрытие в гараже на площади 4 кв.м.