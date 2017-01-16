В Мархе сгорели гараж и две автомашины

В Якутии за сутки, 15 января, произошло три пожара.

Пожар, произошедший в Мархе из-за короткого замыкания, уничтожил частный гараж на ул. Интернациональная и две автомашины. Пожарные спасли расположенный рядом частный дом.

В Чурапче Чурапчинского района загорелся частный дом. Огнеборцы прибыли через семь минут после вызова – из дома шел дым. Они не допустили распространения огня, но он успел повредить стены внутри и снаружи на площади 6 кв.м. Предполагается, что пожар возник из-за неправильной эксплуатации печи.

В одной из квартир 5-этажного жилого дома в в городе Удачном Мирнинского района загорелась кровать. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения – через четыре минуты после поступления вызова, из окна квартиры был виден дым. Огонь был потушен, дом спасли.