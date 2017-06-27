В Ленске несовершеннолетние совершали кражи и угрожали убийством прохожим

Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Якутии завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Ленска 28 и 17 лет, обвиняемых в краже и угрозе убийством. Также завершено расследования случая кражи в 2014 году, которое совершил другой несовершеннолетний.

В ночное время суток с февраля по апрель 2017 года юноша 17 лет и его старший товарищ 28 лет совершали тайные хищения личных вещей жителей Ленска. Общий ущерб, причиненный действиями обвиняемых, составил 12 тысяч рублей. Ущерб возмещен потерпевшим в полном объеме.

Кроме того, юноше вменяется угроза убийством в отношении незнакомого мужчины, который возвращался с супругой домой. Молодой человек обратился к прохожему с требованием дать сигарету, тем самым использовал незначительный повод для разжигания конфликтной ситуации, и, получив отказ, угрожал ему ножом.

Следователи отмечают, что во всех преступных деяниях несовершеннолетний принимал активную роль, в том числе при совершении преступления с 28-летним товарищем. Юноша ранее неоднократно судим, в том числе по пяти тяжким эпизодам преступлений против собственности. В отношении злоумышленника с учетом несовершеннолетнего возраста избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На стадии предварительного следствия обвиняемые свою вину в совершенном преступлении признали полностью, дали показания об обстоятельствах совершенного преступления.

В ближайшее время на скамье подсудимых окажется другой житель города Ленска – 20-летний молодой человек, обвиняемый в краже. Преступление совершено в сентябре 2014 года и в течение трех лет оставалось нераскрытым. Злоумышленнику на момент совершения преступления исполнилось 17 лет.

В 2014 году сотрудниками отделения экспертно-криминалистического центра МВД с оконного стекла, через которое произошло хищение имущества, изъяты следы пальцев рук, но на тот момент установить лицо, причастное к совершению кражи, не удалось. В марте 2017 года молодой человек доставлен в отдел МВД России по Ленскому району, где был дактилоскопирован. При проверке следов пальцев рук установлено совпадение со следами, обнаруженными в сентябре 2014 года. При допросе молодой человек признал вину в полном объеме и полностью возместил ущерб потерпевшему.

Расследование данных уголовных дел завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.