В исправительной колонии № 7 изъята крупная партия запрещенных предметов

Сотрудники исправительной колонии № 7 и аппарат УФСИН пресекли доставку на территорию учреждения крупной партии запрещенных предметов.

Запрещенные предметы были провезены на грузовом автотранспорте, заезжающем на территорию промышленной зоны колонии.

На контрольно-пропускном пункте обнаружить спрятанные ухищренным способом предметы сотрудникам не удалось. Посылка была спрятана в перевозимом песке.

Однако, в результате дальнейшего контроля и оперативного сопровождения объекта, в одном из помещений колонии был вскрыт оборудованный тайник. Из него сотрудники изъяли 30 мобильных телефонов, 15 гарнитур, 13 зарядных устройств и 6 USB-кабелей, а также находящиеся там же 10 литров спиртосодержащей жидкости и 950 граммов дрожжей.

По данному факту проводится служебная проверка.