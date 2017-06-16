В Горном улусе пьяная ссора привела приятелей к ожогам лица и двум годам тюрьмы

Житель Горного района признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своему приятелю и получил 2 года 8 месяцев колонии общего режима.

В суде было установлено, что мужчина в ходе застолья и возникшей ссоры брызнул в лицо потерпевшего бензин и поджег. Последнему причинены повреждения в виде термического ожога лица, головы, шеи, рук, развилась ожоговая болезнь.

Осужденный не согласился с приговором суда и обжаловал его в Верховный суд республики, сообщает пресс-служба прокуратуры. Но суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.