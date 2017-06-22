В ДТП в Якутске семилетний ребенок сломал позвоночник

Вчера около 17 часов на улице Водников в Якутске произошло ДТП, в результате которого травмы получила семилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Якутии.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля УАЗ, следуя в сторону улицы Богатырева, не выдержал безопасный боковой интервал движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем MMC Pajero, двигавшимся по крайней правой полосе.

В момент ДТП в салоне иномарки находились сестры трех и семи лет, со слов родителя – были пристегнуты при помощи детских удерживающих устройств. Одна из девочек, сидевшая на заднем пассажирском сидении с правой стороны, в результате столкновения получила компрессионный перелом позвоночника и была госпитализирована в больницу.

Медосвидетельствование не выявило у автомобилистов факта употребления алкогольных напитков.