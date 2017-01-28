В Бердигестяхе при пожаре в 8-квартирном доме погиб ребенок

Вечером 27 января в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о пожаре в одноэтажном 8-квартирном жилом доме на улице С. Данилова в селе Бердигестях Горного района.

Прибывшие через пять минут после поступления вызова огнеборцы незамедлительно подали первые стволы на тушение пожара. Через некоторое время огонь был локализован.

В результате происшествия выгорела квартира и кровля дома на общей площади 150 кв.м. Из восьми квартир жилыми были только три.

До прибытия брандмейстеров квартиры самостоятельно покинули 13 человек, жильцы дома временно размещены у родственников и знакомых. С места пожара в районную больницу с ожогами доставлена 23-летняя женщина. Сообщается, что она сумела вынести из огня двоих своих детей, а третьего не успела. В данное время ведется поиск тела ребенка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Условиями, способствовавшими развитию пожара, явились позднее обнаружение и сообщение на пульт «01», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 30 человек личного состава.