Устроивший теракт в ночном клубе Стамбула оказался уроженцем Узбекистана

Мужчина, расстрелявший посетителей ночного клуба в Стамбуле в новогоднюю ночь, оказался уроженцем Узбекистана. Как сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на полицию, террориста зовут Абдулгадир Машарипов по прозвищу Абу Мухаммед Хорасан.

По данным правоохранителей, в ночь на 1 января Машарипов вошел в ночной клуб Reina в костюме Санта-Клауса и 180 раз выстрелил в посетителей, затем отправился на кухню, где переоделся за 13 минут и покинул здание вместе с пострадавшими. Затем на такси он доехал до соседнего района и заявил водителю, что ему нечем платить (деньги он забыл в куртке, которую оставил в клубе).

СМИ отмечают, что благодаря таксисту полиция смогла установить личность террориста.

Машарипов родился в 1988 году, знает турецкий, арабский и русский языки. Он приехал в Стамбул из Коньи.

В результате теракта в ночном клубе Стамбула погибли 39 человек. Преступнику смог скрыться. Ответственность за происшествие на себя взяла запрещенная в РФ группировка «Исламское государство».