Уроженец Ингушетии пытался увезти золото стоимостью 27 млн рублей

Томпонский районный суд признал уроженца Республики Ингушетия Тамерлана Касиева виновным в совершении преступления, предусмотренного статье «незаконный оборот драгоценных металлов» и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штрафа 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Сотрудниками ФСБ в Томпонском районе была досмотрена автомашина Toyota Allion, в салоне которой под напольным теплоизоляционным покрытием обнаружено природное россыпное шлиховое золото весом более 11 кг. По котировке Центрального банка РФ стоимость изъятого драгметалла составляет более 27 млн рублей.

Лицо, виновное в совершении экономической контрабанды, полностью признало свою вину. Изъятое золото передано в доход государства.

Отметим, что в январе за аналогичное преступление был задержан другой уроженец Ингушетии Тамерлан Измайлов. Он пытался перевезти шлиховое золото весом 49 кг и стоимостью 112 млн рублей. Ему было назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, которое он не отбыл из-за амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне.