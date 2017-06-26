Тягач повредил самолет авиакомпании «Якутия»

Створка передней опоры шасси была повреждена во время буксировки воздушного судна авиакомпании «Якутия» в аэропорту Якутска. Представители авиакомпании и аэропорта выступили с заявлением, что причиной повреждения стал разрыв колеса тягача, который в это время буксировал самолет.

«При буксировке на вылет воздушного судна Boeing 737 VP-BVE, выполнявшего рейс 473 по маршруту «Якутск – Внуково – Сочи» произошел разрыв колеса тягача (безводильный буксир TLD) аэропорта «Якутск». В результате на воздушном судне повреждена левая створка передней опоры шасси», – говорится в сообщении.

На борту находился 141 пассажир, из них 29 детей и шесть членов экипажа, а также 1500 кг багажа и груза. Самолет оперативно был заменен резервным воздушным судном.

В настоящее время приказом руководителя Дальневосточного МТУ Федерального агентства воздушного транспорта создана рабочая комиссия по расследованию повреждения воздушного судна с участием представителей авиакомпании «Якутия» и аэропорта «Якутск».