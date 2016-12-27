Транспортная полиция арестовала большую партию контрафактной алкопродукции

Сотрудники транспортной полиции Якутии изъяли из незаконного оборота порядка 60 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции, ввезенной в республику под видом кондитерских изделий.

Сотрудники Нерюнгринского линейного отдела полиции Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте пресекли ввоз трех 20-тонных контейнеров, в каждом из которых находилось по тысяче коробок контрафактной алкогольной продукции.

Стражи правопорядка установили, что продукция была доставлена из Москвы. Груз перевозился по товарно-накладным документам с заведомо недостоверной информацией о перевозке кондитерских изделий. Всего изъяли порядка 60 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции с федеральными акцизными марками с признаками подделки.

Вся алкогольная продукция изъята, помещена на ответственное хранение и направлена для химического исследования этилового спирта и установление степени опасности его употребления.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет

Сотрудники транспортной полиции устанавливают лиц, причастных к организации поставок контрафактной алкогольной продукции на территорию республики.