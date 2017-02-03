Трагедия в Нерюнгри: скандал между сожителями закончился смертью

В Нерюнгри возбуждено уголовное дело по факту обнаружения ночью 3 февраля в квартире жилого дома 25-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки.

На место происшествия прибыла бригада медицинских работников, которые попытались спасти жизнь мужчины.

Однако им это не удалось – спустя непродолжительное время потерпевший скончался.

Проведенными следственно-оперативными мероприятиями установлено, что смертельную травму мужчина получил в ходе конфликта со своей сожительницей, в руках у которой был кухонный нож. Следователь отмечает, что в этой истории не обошлось без алкоголя.

В настоящее время следователи восстанавливают картину произошедшего. Устанавливают причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по РС (Я) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.