Столичная полиция разыскивает мошенников

В столичную полицию обратился мужчина с заявлением о том, что мошенники завладели его автомобилем обманным путем.

Стражи порядка установили, что в январе мужчина разместил объявление о продаже автомобиля «Тойота Аристо». На предложение сразу откликнулся мужчина якобы проживающий в отдаленном северном районе Якутии, он предложил продавцу показать автомобиль его брату, который живет в Якутске. Встретившись, мужчины договорились о цене и способе оплаты.

Спустя некоторое время злоумышленник позвонил жертве и сказал, что уже перевел деньги на его счет, и они поступят в течении суток. А пока перевод осуществлен не до конца, то попросил оставить автомобиль в арочном гараже по ул. Можайского. Сделав все, как велел ему голос из телефона, потерпевший пошел домой. Наутро он не обнаружил ни денег на счету, ни машины в гараже.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Столичная полиция настоятельно рекомендует гражданам внимательно относиться к продажам своего имущества посторонним лицам и советует никогда не передавать товар, не убедившись в фактическом получении денег. Демонстрация квитанции о денежном переводе не является подтверждением настоящего поступления финансовых средств на ваш счет.